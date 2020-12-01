Приготовила новую улётную закуску из кабачков, даже не ожидала, что будет так вкусно: пробуя, никто не догадывается из чего она
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Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый, достаточно интересный рецепт удивительно вкусной закуски, приготовленной на основе кабачков. Добавляя к кабачкам такой необычный ингредиент, как плавленые сырки, вкус кабачков становится не привычным, но при этом супер нежным и сливочным!
Пробуя такую закуску, никто не догадывается из чего же она приготовлена. На её приготовление я трачу не более 30 минут, а получается не просто вкусно, а очень вкусно. Лучше приготовьте и убедитесь в этом сами!
Ингредиенты:
Кабачки - 1-2 шт. (0,5 кг)
Плавленые сырки - 2 шт.
Лук - 1-2 шт.
Морковь (средняя) - 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Чеснок - по вкусу и желанию
Растительное масло - 2-3 ст. ложки
Приготовление: Лук с морковью очищаю и промываю. Далее нарезаю лук, а морковь натираю на крупной терке.
Обжариваю лук с морковью в разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Кабачки нарезаю кубиками и также отправляю их в сковороду, хорошо всё перемешиваю, накрываю крышкой и тушу примерно 10 минут, время от времени помешивая.
Затем крышку снимаю и обжариваю кабачки еще минут 5, до полной готовности. Снимаю сковороду с огня и оставляю кабачки остывать.
Очищаю пару зубчиков чеснока, нарезаю вместе с зеленью и отправляю их и остывшие кабачки в блендер или измельчитель.
Туда же добавляю нарезанные плавленые сырки, соль, перец по вкусу
Хорошо всё измельчаю, до получения однородной массы. Вот и всё, закуска готова, можно угощаться!
Пишет автор канала "Мастерская идей" в Яндекс.дзен
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый, достаточно интересный рецепт удивительно вкусной закуски, приготовленной на основе кабачков. Добавляя к кабачкам такой необычный ингредиент, как плавленые сырки, вкус кабачков становится не привычным, но при этом супер нежным и сливочным!
Пробуя такую закуску, никто не догадывается из чего же она приготовлена. На её приготовление я трачу не более 30 минут, а получается не просто вкусно, а очень вкусно. Лучше приготовьте и убедитесь в этом сами!
Ингредиенты:
Кабачки - 1-2 шт. (0,5 кг)
Плавленые сырки - 2 шт.
Лук - 1-2 шт.
Морковь (средняя) - 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Чеснок - по вкусу и желанию
Растительное масло - 2-3 ст. ложки
Приготовление: Лук с морковью очищаю и промываю. Далее нарезаю лук, а морковь натираю на крупной терке.
Обжариваю лук с морковью в разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Кабачки нарезаю кубиками и также отправляю их в сковороду, хорошо всё перемешиваю, накрываю крышкой и тушу примерно 10 минут, время от времени помешивая.
Затем крышку снимаю и обжариваю кабачки еще минут 5, до полной готовности. Снимаю сковороду с огня и оставляю кабачки остывать.
Очищаю пару зубчиков чеснока, нарезаю вместе с зеленью и отправляю их и остывшие кабачки в блендер или измельчитель.
Туда же добавляю нарезанные плавленые сырки, соль, перец по вкусу
Хорошо всё измельчаю, до получения однородной массы. Вот и всё, закуска готова, можно угощаться!
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