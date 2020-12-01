Приготовила новую улётную закуску из кабачков, даже не ожидала, что будет так вкусно: пробуя, никто не догадывается из чего она

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Ингредиенты:

Приготовление:

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый, достаточно интересный рецепт удивительно вкусной закуски, приготовленной на основе кабачков. Добавляя к кабачкам такой необычный ингредиент, как плавленые сырки, вкус кабачков становится не привычным, но при этом супер нежным и сливочным!Пробуя такую закуску, никто не догадывается из чего же она приготовлена. На её приготовление я трачу не более 30 минут, а получается не просто вкусно, а очень вкусно. Лучше приготовьте и убедитесь в этом сами!Кабачки - 1-2 шт. (0,5 кг)Плавленые сырки - 2 шт.Лук - 1-2 шт.Морковь (средняя) - 1 шт.Зелень (укроп, петрушка) - по вкусуСоль, перец - по вкусуЧеснок - по вкусу и желаниюРастительное масло - 2-3 ст. ложкиЛук с морковью очищаю и промываю. Далее нарезаю лук, а морковь натираю на крупной терке.Обжариваю лук с морковью в разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.Кабачки нарезаю кубиками и также отправляю их в сковороду, хорошо всё перемешиваю, накрываю крышкой и тушу примерно 10 минут, время от времени помешивая.Затем крышку снимаю и обжариваю кабачки еще минут 5, до полной готовности. Снимаю сковороду с огня и оставляю кабачки остывать.Очищаю пару зубчиков чеснока, нарезаю вместе с зеленью и отправляю их и остывшие кабачки в блендер или измельчитель.Туда же добавляю нарезанные плавленые сырки, соль, перец по вкусуХорошо всё измельчаю, до получения однородной массы. Вот и всё, закуска готова, можно угощаться!